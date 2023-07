“Metro, da quando ha aperto a Modena, è sempre stato un punto di riferimento per me” lo ha detto lo chef Emilio Barbieri a margine della sesta tappa del tour itinerante “SquisITA - L'Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese. L’evento si è svolto nel ristorante modenese dello chef Barbieri, “Strada Facendo”.