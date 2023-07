Si è tenuta a Modena la sesta tappa del tour itinerante “SquisITA - L'Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese: un’occasione per stimolare il confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche di Modena e del territorio emiliano-romagnolo.