E.Romagna, Bavera (Bper Banca): "Al fianco del territorio, sostegno anche a famiglie"

"Come Bper Banca abbiamo risposto alle difficoltà che sono state protagoniste ahimè di questo territorio ovviamente, con un'attenzione sia alle famiglie che alle imprese. In primis con un intervento di moratoria puntuale e immediato per dare un primo sostegno e un primo intervento, ma non è tutto. Perchè non è sufficiente pensare di bloccare quelli che sono i pagamenti delle rate per poi dare lo spazio e il giusto sostegno alle imprese che poi devono andare a svilupparsi sul territorio. Su questo territorio ad esempio l'agri banking avrà il ruolo di protagonista proprio per seguire quel tipo di imprese". Lo ha detto Cecilia Bavera, responsabile direzione territoriale Emilia Est-Romagna di Bper Banca, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Fattore R, il Romagna Economic Forum giunto alla settima edizione e in programma venerdì 20 ottobre a Cesena Fiera. L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria.

"Abbiamo dei prodotti -ha continuato Bavera- assolutamente dedicati. Mi piace ricordare in questa occasione, anche se il Forum è rivolto alle imprese, che Bper è attenta anche alle famiglie. Abbiamo lanciato anche un nuovo plafond dedicato per le surroghe con un tasso fisso assolutamente straordinario, 3,39%. E questo è un segnale di attenzione in un momento in cui siamo tutti sottoposti a una dinamica di tassi in crescita. Questi sono due messaggi fondamentali che ritenevo necessario confermare a sostegno anche delle famiglie e non solo degli imprenditori. Sappiamo che il territorio è fatto di famiglie che sono protagoniste a fianco delle imprese e degli imprenditori", ha ribadito Bavera.

E per Bavera "innovazione e sostenibilità vanno di pari passo. Comprendere cosa vuole dire Esg è per noi una delle tematiche di particolare attenzione che abbiamo inserito nel bilancio di sostenibilità e che quotidianamente andiamo a ripercorrere trovando anche degli strumenti che siano ancora più competitivi e che abbiano anche un'attenzione dedicata alla pricing proprio per sostenere le aziende che sul territorio sono innovative ma hanno anche una particolare attenzione alla sostenibilità. Le due cose possono andare di pari passo".

"Per me è un esordio su questo territorio, un territorio importantissimo, dove come Bper siamo presenti da sempre, anche in modo capillare. Per noi essere qui oggi e partecipare a questo Economic Forum vuol dire comprendere quello che è il fattore R del territorio, delle imprese, degli imprenditori che sono protagonisti. Fattore R come risposte, come capacità di reagire rispetto ad alcune situazioni, ad alcune necessità di rimettersi in discussione in primis come protagonisti di quello che è il sistema economico nazionale e non solo".

"R come resilienza, forse un termine particolarmente abusato ma che è stato ovviamente protagonista anche su questo territorio", ha continuato Bavera. "R come sapere dare risposte, come banca noi -ha sottolineato- vorremo essere presenti in primis per ascoltare i bisogni e poi per dare delle risposte concrete per trovare delle soluzioni insieme al territorio, ai partner e agli organizzatori di questo Economic Forum. R come capacità di reagire e ma anche di trovare nuove idee da mettere in campo".

"Parlavamo di innovazione e innovazione -ha spiegato ancora- vuol dire reinterpretare la quotidianità, trovare ogni giorno qualcosa di straordinario. Noi come banca crediamo in un processo della digital banking innovation, che fa parte anche del nostro piano industriale. Chiediamo e crediamo che questo territorio possa essere anche il primo protagonista per aiutarci a ripercorrere anche le logiche dell'agri banking che deve rinascere anche con un processo di internalizzazione e di innovazione", ha continuato.

In conclusione, ha sottolineato, "è un appuntamento quello del 20 ottobre che ci deve vedere tutti protagonisti, siamo onorati di essere sempre presenti con una continuità in questi anni, di essere davvero affianco".

"Ci sono degli interlocutori di assoluto spicco, quindi è un momento che non è solo del territorio della Romagna ma che credo che possa dare luce a quelle che sono le imprese e i protagonisti della Romagna con una visibilità assolutamente più nazionale. Noi come banca vogliamo esserci e essere protagonisti raccogliendo anche la sfida che sarà poi rivista e rianalizzata in un momento di confronto del 20 di ottobre", ha concluso.