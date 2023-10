E.Romagna, Piraccini (Cesena Fiera), "Da Fattore R stimoli per riprogettare il futuro"

"Quando abbiamo pensato a Fattore R l'obiettivo era di trovare un luogo fisco in cui confrontarsi sui temi economici e in cui dare stimoli. E dopo sei edizioni credo che possiamo dire che ci siamo riusciti, con il contributo di Bper, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, senza le quali non sarebbe stato possibile. Oggi oltre che ricostruire in Romagna bisogna progettare il futuro, dobbiamo ripensare all'economia del nostro territorio, è momento straordinario per ottenere stimoli e ripartire". Lo ha detto Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Fattore R, il Romagna Economic Forum giunto alla settima edizione e in programma venerdì 20 ottobre a Cesena Fiera. L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria.