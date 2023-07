ESG, confermati i benefici per la crescita delle aziende

Le attività ESG sono correlate ad una maggiore redditività finanziaria e crescita per le aziende private, secondo studio congiunto di Bain & Company ed EcoVadis.

La ricerca ha esaminato come le pratiche per ridurre il carbonio e migliorare la diversity and inclusion (DEI) nelle aziende siano in correlazione sia con i risultati ESG che con le prestazioni finanziarie. I risultati mostrano che, oltre a migliorare l’ambiente e la società, le attività ESG sono associate ad una crescita dei ricavi e a margini EBITDA più elevati.

Questi risultati sottolineano le opportunità per le aziende private di migliorare i loro sforzi ESG, che attualmente sono in ritardo rispetto alle società pubbliche: solo il 35% delle grandi aziende private raggiunge i punteggi più alti per la gestione del carbonio, rispetto al 53% delle grandi aziende pubbliche.

Le aziende con un’alta percentuale femminile nell’esecutivo hanno migliori risultati finanziari, con una crescita annua dei profitti di 2 punti percentuali. Sul fronte del benessere dei dipendenti, lo studio Bain-EcoVadis mette in luce una correlazione positiva: le società con alti tassi di soddisfazione del personale crescono più velocemente e sono più redditizie, con margini di guadagno di 6 punti percentuali.

L’uso di energia rinnovabile, inoltre, apporta benefici economici con margini EBITDA più elevati nelle industrie ad alta intensità di carbonio mentre le aziende che si distinguono per pratiche sostenibili all’interno della catena di fornitura hanno anche una profittabilità più alta, con 3 punti percentuali di vantaggio rispetto ai competitor.

I fattori ESG, quindi, si dimostrano capaci di creare reale valore nelle aziende che le adottano e rappresentano un’opportunità rilevante per le aziende che si apprestano ad attuare un percorso trasformativo verso la sostenibilità.