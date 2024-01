Espresso Cadore, Roma-Cortina in treno - Video

Il treno di Fs Treni Turistici Italiani ripercorre la tratta soppressa nel 2012 Roma-Calalzo e porta direttamente a Cortina con un bus dedicato. Il viaggio notturno per raggiungere la 'Regina delle Dolomiti' prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e l'arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che parte direttamente dall’area della stazione si raggiunge il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie sono a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. Attivo dal 15 dicembre scorso e ancora in tutti i prossimi weekend fino al 25 febbraio.