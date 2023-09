Esselunga a Roma arriva a quota 4, apre nuovo supermercato a viale Liegi

Nell'elegante viale Liegi di Roma, al numero 18, apre domani un nuovo supermercato di Esselunga. Per il quarto negozio nella capitale, la scelta di una zona centrale, tra i quartieri Pinciano e Parioli, dopo le aperture dei due LaEsse in via Cola di Rienzo e in via Tomacelli, mentre la 'prima pietra' venne posta a Roma con il superstore in via Prenestina nel 2017. Nel Lazio ora se ne contano cinque con il superstore di Aprilia (Lt).

La formula è quella caratteristica del marchio: ricerca della qualità senza perdere di vista la convenienza con un assortimento di oltre 4.000 referenze. Il supermarket di viale Liegi, dove lavorano 28 dipendenti distribuiti su tre turni, ha preso il posto di una grande banca, si inserisce al piano terra di un edificio destinato a studi professionali e abitazioni ed è dotato di un parcheggio interrato, per la verità non molto capiente, di 14 posti auto, ad uso gratuito dei clienti. Il negozio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00, la domenica dalle 8.00 alle 20.00.

Il negozio di viale Parioli non tradisce la 'filosofia' di Esselunga, specialità di ogni sorta compaiono negli scaffali in un percorso articolato in 560 metri quadri. Si va da una ricca offerta di gastronomia e di piatti pronti della 'Cucina Esselunga', ai prodotti a marchio, in genere i più convenienti, alla pasticceria Elisenda. Si direbbe per tutti i gusti e per tutte le tasche, prova ne è l'enoteca con circa 300 etichette di vini provenienti dalle cantine più prestigiose d’Italia e del mondo.

Il gruppo Esselunga si avvale di oltre 25.000 persone, ha un fatturato di oltre 8,8 miliardi di euro e conta 5,5 milioni di clienti fidelizzati. Può contare su una rete di oltre 180 negozi tra superstore, supermarket e il format laEsse in Lombardia, Toscana, Emilia- Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. E in merito alle scelte di Esselunga per crescere nella realtà della Gdo italiana il manager rivela che l'azienda prevede di fare "forti investimenti sia con nuove aperture di punti vendita che in termini di infrastrutture nella logistica e negli impianti di produzione".

Quanto ad una estensione della rete di Esselunga più a sud del Lazio, dove è presente ora con 5 supermercati (quattro a Roma e uno ad Aprilia), Villa argomenta la difficoltà al momento di realizzare tale progetto. "Visto che l'azienda lavora con un concetto di centralizzazione dei rifornimenti non è possibile spingersi troppo lontano dai centri di produzione, lavorazione e distribuzione che sono situati a Limito di Pioltello (Mi), Parma, Biandrate (No) e ancora a Sesto Fiorentino (Fi) e Chiari (Bs). "Oggi Roma rappresenta ancora il limite più a sud per Esselunga, è una piazza molto interessante, - sottolinea - dove c'è l'intenzione di aprire altri punti vendita e non solo, magari anche un centro di produzione".