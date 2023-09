Estate, per la ripartenza ecco gli hobby più gettonati

Arriva Settembre, il mese della ripartenza, e gli italiani scoprono nuovi hobby. In testa alla Top 10 degli hobby più gettonati compaiono le lezioni per imparare a suonare uno strumento e i corsi dedicati alle arti e agli sport. Stando ai dati raccolti dal marketplace ProntoPro nei primi otto mesi del 2023 è infatti cresciuto l’interesse per le attività extra-lavorative, tanto che le richieste per corsi e lezioni sono aumentate del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A guidare la classifica degli hobby più amati dagli italiani ci sono le lezioni di pianoforte e di canto, affiancate sul podio dai corsi di boxe. Seguono, nell’ordine, le lezioni di chitarra e di meditazione, i corsi di cucin. Nel 2023 l’interesse è rivolto in particolare ai piatti della tradizione italiana (69%) e alla pasticceria (43%) ma anche i corsi di fotografia, di arti marziali, di batteria e di teatro sono nelle scelte dei nostri connazionali.

La Top 10 dei servizi più richiesti a Settembre vede, in dettaglio, al primo posto le lezioni di pianoforte, seguite dalle lezioni di canto, corsi di boxe, lezioni di chitarra e corsi di meditazione. Al sesto posto compaiono i corsi di cucina, al settimo i corsi di fotografia seguiti dai corsi di arti marziali dalle lezioni di chitarra e infine, al decimo posto ci sono i corsi di teatro.

E regione che vai, hobby che trovi. Le lezioni di canto, forse ispirate dal successo di talent e programmi televisivi, mettono d’accordo gran parte dello Stivale, comparendo in tutte le Top 5 locali, e sono le più cercate in ben 10 regioni: Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le lezioni di pianoforte guidano le classifiche di Lombardia e Veneto, mentre quelle di chitarra sono le più richieste in Trentino-Alto Adige e in Campania. Unica regione fuori dal coro le Marche, dove a prevalere sono i corsi di boxe, che invece non sembrano interessare particolarmente i sardi e i trentini che, quando si tratta di attività fisica, preferiscono dedicarsi al pilates.

Le tipologie di corsi variano anche a seconda dell’età. Dai dati raccolti da ProntoPro, gli under 18 sono soprattutto alla ricerca di insegnanti di chitarra e di boxe: entrambi i corsi, infatti, raccolgono il 27% di richieste da questa fascia d’età, mentre per gli altri la percentuale si attesta solitamente sotto il 20%.

A conquistare sono anche i corsi di cucina, con 1 richiesta su 10 che arriva dagli under 18. Oltre la metà di chi vuole seguire un corso di canto ha, invece, tra i 18 e i 30 anni (55%); alta anche la percentuale di under 30 (71%) che preferisce il pianoforte agli altri strumenti (la chitarra si ferma al 65%). Se la boxe va per la maggiore tra gli under 25 (66%), il pilates attira soprattutto gli over 30: il 37% ha tra i 31 e i 50 anni, il 27% tra i 50 e i 70 anni e il 2% ha più di 70 anni.