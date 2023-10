Euroconsumers forum, al via quinta edizione dal titolo 'Empower people, improve the market'

Domani, venerdì 27 ottobre, presso l'aula consiliare Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini a Roma, si terrà la quinta edizione dell’Euroconsumers Forum, dal tema 'Empower People, Improve the market'. Euroconsumers è la principale rete internazionale di organizzazioni di consumatori che rappresenta oltre 1,5 milioni di persone in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Brasile. Questa quinta edizione è co-creata da Euroconsumers e Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, che in questa occasione celebra il suo 50° anniversario.

L'evento, sostenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall'Ambasciata del Brasile, esplorerà le nuove sfide dell'economia globale, affrontando i temi della rivoluzione digitale e della sostenibilità, per comprenderne gli effetti sul già complesso mercato dei consumi. Su questi argomenti si confronteranno illustri personalità del mondo della cultura, della politica, della scienza e dell'economia. L'evento potrà essere seguito anche sul sito di Euroconsumers e sui canali social. Partner dell’iniziativa: Google, Amazon, Vodafone, Bayer, Ferrero, Barilla ed Eurospin.

AGENDA

MATTINA

8:30 - Accoglienza e networking

9:10 - *Saluti istituzionali: Prof. Roberto Gualtieri - Sindaco della Città Metropolitana di Roma

9:20 - Apertura istituzionale (Antonio Balhanas, CEO di Euroconsumers)

9:40 - Intervento principale: ALEC ROSS

The (need of a) new social contract for a technological and societal- change era. (Intervento solista, seguito da un dialogo con la giornalista Silvia Borrelli)

10:25 - When Consumers Meet the Market: short talks with large companies (1)

Silvia Borrelli a colloquio con i manager delle aziende leader del mercato globale: Anita Orbán - Public Affairs & ESG Director di VODAFONE - The Importance of High-Level Connectivity in Digitization as an Empowerment Tool for Consumer

10:50 - Relatore principale: PAULO PORTAS

What´s Ahead in the Geopolitical Front and the Possible Changes in Consumption Relations. Intervento solista, seguito da un dialogo con la giornalista Silvia Borrelli.

11:35 - When Consumers Meet the Market: short talks with large companies (2)

Silvia Borrelli a colloquio con i manager delle aziende leader del mercato globale: Mario Pezzotti - Commissario del CREA e Marc Aupetitgendre - Responsabile Marketing Regione EMEA di BAYER -The Future of Agriculture: Digital, Regenerative and Bringing Social Empowerment?

12:10 - SESSIONE PER IL 50° ANNIVERSARIO DI ALTROCONSUMO - con Paolo Martinello, Presidente Fondazione Altroconsumo; Federico Cavallo, Responsabile Public Affairs e Media Relations Altroconsumo; Paolo Iabichino, Direttore Creativo, Fondatore Osservatorio Marche Civiche con Ipsos; Stefano Bartezzaghi, Scrittore e semiologo

13:10- 14:10 – Pausa pranzo

POMERIGGIO

14:20 - Discorso di apertura: CARLO ALBERTO CARNEVALE-MAFFÈ

Where is the Global Economy Going after Everything (Covid, Inflation, ChatGPT etc.)? Intervento solista, seguito da un dialogo con la giornalista Silvia Borrelli.

15:05 - When Consumers Meet the Market: short talks with large companies (3)

Silvia Borrelli a colloquio con i manager delle aziende leader del mercato globale: Melissa Ferretti Peretti, Country Manager e VP di Google Italia - The challenges and opportunities of AI in the context of CEP (Consumers Empowerment Project - a joint initiative between a global market player and a consumers international cluster)

15:30 - Relatore: CARLO RATTI

The Digital Urbis and its Market. Intervento solista, seguito da un dialogo con la giornalista Silvia Borrelli.

16:15 - When Consumers Meet the Market: Short Talks with Large Companies (4)

Silvia Borrelli a colloquio con i manager delle aziende leader del mercato globale: Lucy Cronin, Vicepresidente UE Public Affairs di AMAZON - Reliable Information as an empowerment tool for consumers: Consumer reviews

16:40 - Lancio dell’Euroconsumers Rome Manifesto: Empower People | Improve the Market con Els Bruggeman, Head Advocacy and Enforcement, Euroconsumers e con la partecipazione dei Responsabili dei Paesi di Euroconsumers e Altroconsumo

17:00 - Premio del Concorso Euroconsumers - Annuncio del vincitore

17:10 - Conclusione con Marco Pierani, Director Public Affairs Euroconsumers