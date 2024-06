Europee, Barca: "Ci aspettiamo Europarlamento vivo, in connessione con società"

“Un Parlamento vivo che discuta le questioni e sia in connessione con la società”. Alla vigilia del voto per le prossime europee, Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, racconta all’Adnkronos le aspettative e le speranze legate alla prossima legislatura europea. “Il Parlamento Europeo è una delle istituzioni più vive della nostra Europa, dove noi eleggiamo, con scelta delle preferenze, le persone che portano le bandiere delle esperienze della società civile. Questa è l'occasione straordinaria che non possiamo mancare”, osserva Barca.

“L'esperienza del Forum Disuguaglianze e Diversità in Parlamento Europeo mostra che in quel luogo c'è ascolto, c'è la possibilità di far avanzare delle leggi importanti che riguardano la salute, la mobilità, l'istruzione e la conoscenza. Questo è ciò che ci aspettiamo dal prossimo Parlamento Europeo: un Parlamento vivo che discuta le questioni e sia in connessione con la società”, conclude.