Expo 2025, Bernini firma accordo: Università, Afam e ricerca italiana alla 'conquista' di Osaka

Valorizzare le esperienze italiane del sistema universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e della ricerca con l’obiettivo di rafforzare e consolidare le relazioni scientifiche, culturali e economiche che legano l’Italia al Giappone e ai Paesi della macro-regione dell’Asia-Pacifico. È la linea conduttrice dell’Accordo quadro che è stato firmato questa mattina a Roma, al ministero dell’Università e della Ricerca, tra il ministro Anna Maria Bernini; il Commissariato generale italiano di Expo 2025 Osaka, nella persona di Elena Sgarbi, Commissario aggiunto; il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), Salvatore Cuzzocrea; il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPer), Antonio Zoccoli; il Presidente della Conferenza dei Presidenti Aba in rappresentanza del sistema Afam, Giuseppe Carmine Soriero.

Il Mur spiega che l’Accordo mira a promuovere, raccordare e coordinare la partecipazione a Expo 2025 del sistema universitario italiano, dell’Afam e della ricerca. Tra gli obiettivi anche quello di favorire la costituzione e il consolidamento di partenariati strategici tra Università italiane e giapponesi. E ancora: valorizzare le azioni del Ministero dell’Università e della Ricerca in ambito internazionale, con una attenzione particolare al Pnrr. L’Accordo vuole anche favorire esperienze e scambi tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti e rafforzare l’opportunità di Expo 2025 per attrarre talenti dal Giappone e dall’Area Asia-Pacifico più in generale verso le università italiane.

Due i principali interventi previsti dall’Accordo quadro. Una Call for proposal esplorativa per raccogliere le manifestazioni d’interesse delle Università italiane, statali e non statali, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni Afam per partecipare con attività, programmi ed eventi innovativi a Expo Osaka. E una Call for participants che mira a raccogliere la disponibilità di studentesse e studenti delle Università e delle istituzioni Afam a effettuare un tirocinio di tipo curriculare. L’accordo quadro rimanderà a un successivo protocollo attuativo nel quale saranno definiti i compiti e la gestione dei bandi.