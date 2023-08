Max Verstappen conquista la pole position nel Gp d’Olanda 2023. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale e campione del mondo, sul tracciato casalingo di Zandvoort è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’10’’567. Verstappen, all’ottava pole della stagione e alla 28esima della carriera, precede le McLaren del britannico Lando Norris, che parte in prima fila. Seconda fila per la Mercedes del britannico George Russell e per la Williams del britannico Alex Albon. Lo spagnolo Carlos Sainz, con la migliore delle Ferrari, è sesto e partirà in terza fila accanto alla Aston Martin del connazionale Fernando Alonso. Un incidente pone fine in anticipo alle qualifiche di Charles Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari parte nono, alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez e alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri.

Leggi anche F1 Gp Olanda 2023, Verstappen leader terze prove libere