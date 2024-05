Family business forum, min. Tajani: "Necessaria politica industriale a livello europeo per pmi e imprese familiari"

"In Italia come in Europa, è necessario avere una politica industriale che tenga conto del ruolo delle piccole e medie imprese, visto che in Italia una parte rilevante di piccole e medie imprese sono imprese familiari, che devono essere sostenute con norme fiscali che permettano soprattutto la continuità”. Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla seconda giornata del Family business forum, incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia, nella sede della Camera di commercio di Lecco.