Federmanager, online il nuovo numero di Progetto manager

E' online il primo numero dell’anno di Progetto manager. Tra gli scenari che si aprono all’orizzonte nel 2024 anche la nuova era spaziale che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna. "Potrebbero rivelarsi preziose - scrive nel suo articolo Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico e scrittore - le cosiddette 'terre rare', elementi scarsi sulla Terra ma relativamente più abbondanti sul nostro satellite. Si tratta di metalli come il neodimio o il lantanio, ormai indispensabili per molti dispositivi 'hi-tech' come microchip, batterie e magneti superconduttori. Molte compagnie potrebbero essere interessate ad estrarli dalla superficie lunare, soprattutto se non vogliono dipendere dalla Cina, che detiene un terzo delle riserve terrestri. Lo sfruttamento delle risorse del nostro satellite darebbe inizio a una vera e propria economia lunare che, in seguito, potrebbe riguardare anche le telecomunicazioni, la produzione di energia e la realizzazione di infrastrutture sulla Luna".

Le due sponde dell’Atlantico sono chiamate alle urne per scegliere visioni e politiche da seguire, una analisi sulle elezioni europee e le presidenziali americane di Roberto Menotti, vicedirettore di Aspenia: "C’è comunque almeno un elemento comune tra Stati Uniti e Unione europea: la grande sfida posta da un assetto globale che certo non è stabile e vede molti conflitti violenti, oltre a un’esplicita rivendicazione di vari attori che contestano il mondo occidentale, e che richiede invece un alto grado di coordinamento e cooperazione internazionale per gestire la complicata transizione verso modelli produttivi ambientalmente sostenibili".

"In sostanza - spiega - sia gli Usa che la Ue devono riconoscere che l’interdipendenza globale non si può evitare né ignorare: la chiusura a riccio non è un’opzione realistica né vantaggiosa. Neppure per i sistemi politici occidentali, che su scala mondiale restano quelli con la migliore tutela dei diritti civili e con le economie più tecnologicamente avanzate".

E ancora una riflessione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, sulle necessità energetiche e sul nucleare. Guido Stratta, founder dell’Accademia della gentilezza e promulgatore della 'leadership gentile', propone un nuovo modello per guidare i team aziendali oltre la crisi. Di 'leadership come servizio' per rilanciare l’impegno e la funzione sociale delle aziende e dei manager, argomenta Federico Mioni, direttore di Federmanager academy. L’articolo di Valentina Neri mette a confronto due donne manager, appartenenti a due diverse generazioni, su alcuni temi chiave del futuro quale il benessere in azienda, la transizione ecologica e altro. Alessio Fiaschi di The European House Ambrosetti e Federico Sacchi, manager, consulente e imprenditore, esaminano invece la cultura organizzativa di una azienda in cui operano cinque generazioni diverse.

Mentre l’editoriale del presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, analizza lo scenario occupazionale in Italia di cui ampiamente si discute nel libro 'Il buon lavoro' scritto insieme a Manuela Perrone, e uscito recentemente nelle librerie. Per risolvere il rebus pensioni serve un impegno complessivo: dalle istituzioni ai privati, tutti sono chiamati a fare la propria parte, questo è il tema trattato da Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, nella rubrica Il Punto.

