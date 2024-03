Federmanager, parità di genere ancora lontana, solo il 20% dei dirigenti è donna

Cresce, ma lentamente, il numero di dirigenti donna in Italia, con un + 6,3 % in quasi dieci anni, superando di poco il 20% del totale dei dirigenti. Se allarghiamo lo sguardo all’intero panorama del lavoro, l’Italia è ultima nell’Ue per il tasso di occupazione femminile, di circa 14 punti sotto la media, e per quanto riguarda i salari, nel settore privato, le donne guadagnano in media 8 mila euro in meno all’anno. Per la parità di genere si può e si deve fare di più. Il nuovo numero di Progetto Manager, disponibile online, riflette sulla condizione delle donne, alla ricerca di soluzioni per abbattere il muro degli stereotipi e superare i pregiudizi.

"Ancora oggi non è mai stato attribuito a una donna l’incarico più importante, quello di Direttore generale per gli Affari politici della Farnesina", commenta Serena Lippi, consigliera diplomatica del ministro dell’Istruzione e del merito e presidente della Associazione Donne italiane diplomatiche e dirigenti nell’intervista rilasciata a Dina Galano. "E solo nel 2003 si è avuta per la prima volta una donna Direttore generale per gli Affari culturali", spiega.

"Gli stereotipi sono duri a morire - scrive Cristina Dell’Acqua, docente al Collegio San Carlo di Milano e autrice di numerosi libri e articoli - specie quelli secondo cui noi donne non siamo portate per le discipline scientifiche, ma le aule delle scuole sono il luogo perfetto per smontarli pezzo a pezzo". E della scarsa presenza femminile nei settori Stem si parla anche nell’intervista di Valentina Neri a Barbara Cominelli, Ceo di Jll Italia e Ambassador del premio 'InspiringFifty Italy'.

Sempre nel numero appena pubblicato troviamo una riflessione di Riccardo Cavaliere, giornalista di Rainews24, su quanto costa la disparità in termini di Pil e occupazione con le voci degli economisti Azzurra Rinaldi e Carmine Soprano. Un’analisi approfondita sulla distribuzione di genere nelle posizioni manageriali è offerta dall’articolo di Anna Gigante, Eleonora Destro Castaniti e Simona Palladino del Centro Studi G&G Associated.

All’interno di Progetto Manager anche un focus sullo spot “Il labirinto”, diretto dal maestro Giuseppe Tornatore, al centro della campagna Tim contro il gender gap. L’Editoriale del Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, pone infine l’accento sull’importanza della “diversità” per rispondere anche alle esigenze di crescita del Paese. Il percorso della certificazione della parità di genere per Federmanager e per gli enti e le società controllate è invece al centro del Punto scritto dal Direttore generale Mario Cardoni.

