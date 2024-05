Federmanager, pubblicato il numero 100 del mensile Progetto Manager

Tutte le potenzialità del Mezzogiorno analizzate da Progetto Manager da oggi disponibile online: trasporti - aerei e ferroviari - infrastrutture portuali al centro del Mediterraneo, imprenditoria, energia - sole, vento ma non solo -, e ovviamente turismo, enogastronomia compresa. "Il Mezzogiorno oggi - spiega Giuseppe De Rita, presidente del Censis nell’intervista rilasciata ad Anna Maria Selini - è una realtà incomprensibile perché con qualsiasi schema mentale lo si affronti – un’area in industrializzazione, un territorio povero, oppure stabile, o ancora di vita agiata, o invece assistenzialista, ecc. - valgono tutte le risposte e le possibilità. Quindi è un insieme di contraddizioni, però c’è un movimento sotterraneo che dà l’idea che qualcosa stia cambiando e cambierà ancora".

Ne è un esempio eccellente lo chef pluristellato Niko Romito, che si racconta nella intervista ad Assunta Passarelli: "L’arrivo della prima Stella è stato un momento molto emozionante, che ha ripagato gli sforzi fatti, così come la terza Stella del Reale, arrivata qui a Casadonna, a Castel di Sangro. Ma i riconoscimenti non sono mai punti di arrivo per me, piuttosto stimoli per continuare, un invito ad andare oltre e a pormi nuove sfide".

Parte dello sviluppo economico dell’area, però, dipende anche da collegamenti, infrastrutture e investimenti. "Nel 2023 abbiamo trasportato circa 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022) - dichiara Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare intervistata da Dina Galano - con ricavi di 2,4 miliardi di euro di cui 2,2 derivanti dal traffico passeggeri (+ 67% rispetto al 2022). Stimiamo di realizzare nel 2024 un incremento complessivo del 25% del numero di passeggeri trasportati sull’anno precedente, grazie anche a nuove rotte e a una flotta che arriverà a 96 aerei complessivi, di cui il 67% di nuova generazione". E sulle regioni meridionali, si crescerà ancora rispetto ai circa 6 milioni di passeggeri da o per gli scali del Sud Italia registrati nel 2023. Solo nel periodo estivo (aprile-ottobre 2024) Ita offrirà circa 5,8 milioni di posti, con un incremento di capacità medio rispetto al 2023 del 12%".

Nel colloquio di Antonio Soriero con l’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera, il Sud è ritratto nel suo ruolo strategico nell’area mediterranea. "Il quadro geopolitico e le tensioni internazionali - dice l’Ammiraglio - dimostrano quanto sia centrale il mare per il nostro sistema economico. Preoccupa naturalmente la situazione in Mar Rosso e l’accesso al Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, che per il nostro Paese costituiscono uno snodo fondamentale in grado di veicolare circa due quinti dell’import-export marittimo italiano (pari a poco più di 150 miliardi di euro) e il 40% dell’interscambio commerciale dell’Italia con l’Asia (per un valore di 83 miliardi di euro). Mar Rosso e Suez rappresentano il 16% delle importazioni italiane di beni in valore. In questa cornice, i porti del Sud giocano certamente un ruolo decisivo".

Non mancano poi gli investimenti sui collegamenti ferroviari, anche in chiave green. Spiega Venerando Monello, presidente di Ferrovie del Sud Est: «"Abbiamo stanziato un miliardo e settecento milioni di euro insieme alla Regione Puglia, di cui 630 già destinati a interventi volti alla mobilità sostenibile. La cifra restante (oltre un miliardo) sarà indirizzata, in particolare, all’elettrificazione delle linee e al sistema di sicurezza dei treni. Entro il 2027 entreranno in circolazione 36 elettrotreni con la dismissione di quelli più obsoleti e a maggior impatto ambientale. A regime, la flotta di Fse sarà composta da 50 treni di cui il 70% a trazione elettrica e i restanti a idrogeno".

Nel numero spazio anche al prossimo Forum 'Verso Sud', promosso da The European House – Ambrosetti, che si terrà a Sorrento il 17 e 18 maggio, a una panoramica degli investimenti immobiliari nel Mezzogiorno, con l'analisi di Engel & Völkers su dati Nomisma, e a un focus sui principali progetti energetici in Sicilia.