Federmanager: "Temi Esg influenzano sempre di più la reputazione dei manager"

Le tematiche esg influenzano sempre di più la reputazione dei manager. Nel numero di luglio-agosto di Progetto manager, si parla delle strategie per costruire una buona reputazione e per difenderla dai rischi a cui è esposta. Secondo l’Osservatorio Top reputation manager il 50,7% dei contenuti online parla di leadership, il 27,01% di temi esg e solo il 18,90% delle performance dei manager. "Quindi - afferma Andrea Barchiesi, fondatore di Reputation manager - il 30% dei contenuti sui manager non parla dei risultati che hanno ottenuto, ma di aspetti più valoriali e personali che contribuiscono in modo importante alla loro reputazione. Queste capacità, che ultimamente vengono derubricate sempre più spesso sotto l’etichetta di 'soft skill', sono proprio quelle che consentono al top manager di mantenere il suo valore di leadership e in generale la sua reputazione, anche quando le acque in cui naviga l’azienda non sono calme".

Il manager deve essere 'valoriale' anche nel suo modo di vivere e rispecchiare i valori aziendali, la sua reputazione dipende da quella dell’azienda e viceversa, in un legame indissolubile. Una relazione a tre, secondo la filosofa Gloria Origgi, tra come l’agente si vede, come si vede visto e come vorrebbe vedersi. In soldoni, la reputazione è tutto fuorché un’opinione degli altri, ma è parte integrante della costruzione del sé.

Il caso di Joe Biden fa comprendere il portato delle conseguenze di una caduta reputazionale. E' uno degli esempi citati da Gianluca Comin, presidente di Comin & Partners, secondo il quale "mai come oggi le azioni e le dichiarazioni dei leader aziendali hanno il potere di modellare la percezione pubblica, con conseguenze immediate sui valori di mercato delle loro aziende. La reputazione personale è sempre più un elemento che consente di distinguersi dai propri competitor e valorizzare la propria offerta professionale".

L’esperta in gestione della complessità, Irene Proto, ci insegna quanto un’efficace strategia di crisis management sia decisiva per gestire gli imprevisti, analizzando il caso più esemplare delle crisi recenti, quella che ha colpito l’influencer Chiara Ferragni.

Oggi più del 90% delle discussioni sui manager ha comunque accezione positiva o neutra e sempre più al centro del dibattito troviamo il tema delle competenze manageriali. "Ora che i politici, gli imprenditori e la popolazione tutta lo ha capito - sostiene Davide Ippolito, esperto di reputazione, editore e autore - le nostre imprese hanno bisogno di più manager, il Paese ha bisogno di più manager. Non è un caso che in ambito politico ed economico la parola più utilizzata sui giornali e sui social sia competenze".

Gli effetti sulla leadership sono analizzati nell’intervista di Antonio Soriero a Marcello Mancini, founder e ceo di Roi group, che con Performance strategies organizza ogni anno il Leadership forum, l’appuntamento in cui manager e imprenditori incontrano i grandi leader del nostro tempo. "La leadership ha a che fare con il potere, ma a me piace considerare questa parola non come sostantivo, ma come verbo: poter fare, essere in grado di far accadere le cose. Quando nell’organizzazione viene percepita una leadership di questo tipo allora tutti i componenti si sentono in fiducia e riescono a dare il meglio. E un’organizzazione in cui le persone stanno bene genera una reputation".