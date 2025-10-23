Femminicidio Luciana Ronchi, le immagini choc dell'aggressione a Milano in esclusiva sul Tg1 - Video

Sono state trasmesse dal Tg1 le immagini choc dell’aggressione alla periferia nord di Milano, costata la vita a Luciana Ronchi. Nel filmato il 64enne Luigi Morcaldi, che ha confessato di aver ucciso l’ex moglie, viene ripreso mentre colpisce brutalmente la vittima.

ESCLUSIVA TG1 – Le immagini shock dell’aggressione a Milano: Luigi Morcaldi, che ha confessato di aver ucciso l’ex moglie, ripreso mentre colpisce brutalmente la vittima.#Tg1 pic.twitter.com/hakfiTmmux — Tg1 (@Tg1Rai) October 23, 2025

Luciana Ronchi è stata colpita 14 volte, riferisce il procuratore capo di Milano Marcello Viola, "con un particolare accanimento sul volto". "La persona che aggredisce la vittima si muove con estrema determinazione e rapidità e colpisce con grave violenza la vittima con 14 coltellate, alcune delle quali letale al collo. C’è stato un particolare accanimento sul volto", afferma Viola. Il delitto viene ripreso dalle telecamere, il 64enne è stato riconosciuto dalle persone che hanno assistito all'aggressione che si è rivelata mortale e lui stesso ha confessato, in un lungo interrogatorio, la sua responsabilità: "Sono un assassino".