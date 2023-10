Fendi 'adotta' l'istituto Primo Levi di Sant'Egidio

Fendi collabora con l’istituto omnicomprensivo Primo Levi per il progetto 'Adotta una Scuola', il programma formativo ideato da Altagamma per promuovere i mestieri tecnico-professionali in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il programma prevede, da parte di ciascuna impresa coinvolta socia di Altagamma, l’adozione di uno tra i migliori istituti d’istruzione secondaria tecnica e professionale italiani, individuato con il supporto del ministero dell’Istruzione. La maison romana ha scelto, oltre alla rinnovata collaborazione con l’istituto statale Russell-Newton di Scandicci e l’istituto Ostilio Ricci di Fermo, l’istituto omnicomprensivo Primo Levi di Sant’Egidio e annuncia l’avvio di percorsi formativi professionalizzanti nel settore della maglieria supportati dal Maglificio Matisse, con lo scopo di formare una nuova generazione di artigiani specializzati che sappiano tramandare i valori del fatto a mano e lavorare con precisione, manualità e creatività.

I corsi si inseriscono all’interno della collaborazione con Ime, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh presente in Italia dal 2017, coinvolto nella creazione di numerosi progetti dedicati alla trasmissione del know-how e alla formazione nell’ambito dell’artigianato e della vendita nel mondo del lusso in numerose regioni italiane. Oltre alla Francia e all’Italia il programma è presente in Svizzera, Spagna e Giappone, con l’obbiettivo di trasmettere i valori dell’artigianalità, della creatività, e il retail métiers alle nuove generazioni. I programmi Ime sono gratuiti, incentrati sull’esperienza pratica e aperti a studenti di diverse età e qualifiche. Al termine degli studi, agli allievi che hanno dimostrato un eccellente savoir-faire, comportamento e professionalità viene assegnato un ulteriore riconoscimento, il certificato d’eccellenza Ime Lvmh.

Il nuovo percorso con l’istituto Primo Levi sarà riservato a 12 allievi che per un periodo di due anni, nello specifico quarto e quinto anno, apprenderanno le conoscenze e le tecniche necessarie per diventare specialisti nella creazione della maglieria e al termine del quale riceveranno un diploma polifunzionale per la maglieria di lusso. Il corso è incentrato sulla stretta collaborazione tra azienda e scuola in tutte le fasi del processo, dalla stesura del piano di insegnamento all’erogazione dei moduli didattici e sarà suddiviso tra lezioni teoriche, laboratori, seminari, visite e stage in azienda.

Il piano di studi, sviluppato dall’istituto, dal Maglificio Matisse e da Fendi, è pensato per rispondere concretamente ai reali bisogni di un’azienda dell’alto di gamma nella produzione della maglieria e include corsi di ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda, tecnologia dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi, chimica applicata e nobilitazione dei materiali, economia e marketing delle aziende del lusso. Da parte del Maglificio Matisse, verrà messo a disposizione l’atelier dedicato alla lavorazione dei filati. Inoltre, le ore di Pcto (Percorsi Per Le Competenze Trasversali e l'Orientamento, già alternanza scuola/lavoro) saranno effettuate presso lo stabilimento produttivo del Maglificio Matisse, dove verranno garantite agli studenti l’assistenza e la formazione necessarie per il buon esito delle attività curricolari, dando agli studenti la possibilità di entrare direttamente a contatto con una realtà lavorativa e di frequentare il reparto di produzione di maglieria con un ingresso graduale.

Per permettere agli studenti una preparazione completa, il Maglificio Matisse ha finanziato il costo relativo ai libri di testo, fornendo altresì alcuni indumenti di laboratorio personalizzati, e impegnandosi a sostenere il costo di eventuali esperti provenienti dal mondo produttivo o delle professioni. "Le collaborazioni con l’istituto omnicomprensivo Primo Levi, l’istituto Ostilio Ricci e l’istituto Russell-Newton, all’interno del progetto Altagamma, rappresentano un’iniziativa molto importante per Fendi - afferma Serge Brunschwig, ceo e presidente di Fendi - che continua a credere e a sostenere la trasmissione del savoir-faire da una generazione all’altra. Vogliamo promuovere e dimostrare alle nuove generazioni che il mestiere dell’artigiano nell’industria del lusso rappresenta una reale opportunità. Le nuove master class di Fendi sono un’occasione unica per formare gli artigiani del futuro".

"Adotta una Scuola - rimarca Stefania Lazzaroni, direttore generale di Altagamma - è un’iniziativa che risponde al problema della carenza di profili e competenze nell’industria dell’eccellenza italiana: stimiamo in circa 270.000 le figure tecnico professionali che, nei diversi settori dell’alto di gamma, verranno a mancare da qui al 2025. Con questo progetto Altagamma dà seguito ad un lavoro pluriennale di ricerca e di confronto con aziende e Istituzioni. L’alto di gamma italiano ha al cuore un patrimonio di Saper Fare manuale che è prioritario preservare, aggiornare e promuovere fin dalla formazione secondaria". Il progetto si inserisce nelle diverse iniziative realizzate da Fendi e volte alla trasmissione del savoir-faire da una generazione all’altra e all’avvicinare i giovani ai mestieri artigianali. Impegno che la maison supporta da anni e che ha confermato firmando il patto 'We for Me', insieme ad altre 75 Maison del Gruppo Lvmh, per i Métiers d’Excellence sottolineando il suo impegno per la difesa e la promozione di questi mestieri.