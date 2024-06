Fernández-Palacios: "Italia e Spagna mai state così vicine, insieme possono fare grandi cose in altri paesi"

“Italia e Spagna mai state così vicine dal punto di vista economico, industriale e dei rapporti umani. Siamo due popoli fratelli, vogliamo lavorare insieme. Stiamo anche lavorando per appoggiare il lavoro di ditte spagnole e italiane insieme in terzi mercati. Insieme possiamo fare grandi cose in altri paesi” così Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia, intervenuto alla presentazione dei dati del “Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia” presso la Residenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia.