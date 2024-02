Ferrovie, Carloni (Lega): "Bene Salvini su gara per raddoppio linea Orte-Falconara"

"E’ una buona notizia quella della pubblicazione dello stralcio di gara da 95 milioni di euro per il raddoppio della linea ferroviaria Orte - Falconara, finanziato anche con fondi Pnrr. Un intervento atteso dai territori, che prevede l’affiancamento di un secondo binario a completare il raddoppio tra le stazioni di Fabriano ed Albacina stessa". Lo dichiara il deputato marchigiano della Lega, Mirco Carloni.

"Miglioreranno e verranno potenziati, in questo modo, i collegamenti da e per la nostra regione e sarà possibile aumentare il servizio ferroviario, riducendo i tempi di percorrenza, tra Ancona e Roma. - aggiunge - Un ennesimo risultato concreto raggiunto grazie al lavoro del ministro e vicepremier Matteo Salvini, che si è speso in prima persona per la realizzazione di questa opera infrastrutturale strategica per le Marche, e possibile anche grazie all’impegno di Rfi a garantire collegamenti sempre più efficienti. Ancora una volta, grazie alla Lega, passiamo dalle parole ai fatti".