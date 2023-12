Ferrovienord presentata nuova fermata Brescia Violino su linea Brescia- Iseo-Edolo

Si è tenuta questa mattina la presentazione della nuova fermata ferroviaria Brescia Violino sulla linea Brescia – Iseo – Edolo di FerrovieNord. I lavori per la realizzazione dell’opera, dopo le operazioni preliminari di bonifica del terreno effettuate nel dicembre scorso, sono iniziati a febbraio per concludersi a inizio dicembre. La nuova fermata Brescia Violino, che trae il nome dal quartiere della città di Brescia ove è collocata, è stata realizzata in prossimità dei sottopassi ferroviari in corrispondenza della via Re Rotari ed è attiva dal cambio orario dello scorso 10 dicembre.

All’evento di questa mattina hanno partecipato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, il vicesindaco con delega alle Politiche della Mobilità, al Patrimonio e ai Servizi Istituzionali Federico Manzoni e il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna.

La nuova fermata ha visto la realizzazione di una banchina in cemento armato della lunghezza di 100 metri, con una altezza di 55 cm dal “piano del ferro” per favorire la salita e la discesa dal treno, coperta da pensiline metalliche per una lunghezza di 50 metri. L’accesso alla banchina è assicurato da una scala collocata in prossimità del percorso ciclopedonale esistente lungo via Re Rotari. Per le persone a mobilità ridotta è disponibile una rampa con pendenza al 5%. La banchina è dotata anche di percorso pedonale per persone ipovedenti, costituita da pavimentazione specifica a rilievo. Gli impianti per la nuova fermata comprendono l’illuminazione LED, impianti di diffusione sonora e teleindicatore di banchina, nonché una serie di telecamere per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Infine, per favorire l’intermodalità, è stato realizzato un parcheggio da 12 stalli per le biciclette accanto all’accesso alla banchina, che sarà ultimato a febbraio con ulteriori 6 stalli. Sempre entro la fine del prossimo mese di febbraio è prevista anche la conclusione delle lavorazioni residue quanto a finiture, ripristini e implementazione del verde pubblico.

Regione Lombardia ha finanziato completamente l’opera con un investimento di 2 milioni di euro attraverso il Contratto di Programma con FERROVIENORD, a valere sui fondi stanziati dal Patto per la Lombardia.

“Dopo la riqualificazione della stazione di Brescia Borgo San Giovanni completata a dicembre 2020 – commenta Caradonna – la realizzazione della nuova fermata Violino rappresenta un ulteriore intervento per sviluppare il servizio ferroviario suburbano e favorire l’accesso alla città di Brescia su rotaia”.