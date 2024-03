Festival del Management, II giornata agorà della cultura d’impresa al femminile

Si è svolto nella cornice dell’Università Bocconi di Milano, il 'Festival del Management', promosso dalla Società Italiana di Management (Sima), la società scientifica delle e dei docenti di Management italiani. Giunta alla sua seconda edizione, la due giorni (che si conclude oggi, 8 marzo, festa della donna) si è posta l’obiettivo di offrire approfondimenti sulle tematiche manageriali e sulla cultura d’impresa, coinvolgendo illustri personalità del settore, professionisti e accademici. La voce di imprenditrici e leader ai vertici di aziende primarie del Paese, ha raccontato strategie e opportunità per una reale parità di genere. Come accaduto nella tavola rotonda ‘Visionari d’Ispirazione Champions di Management e Cultura d’Impresa al Femminile, per una reale parità di genere’, cui hanno preso parte manager ed esponenti di realtà associative del settore.