"Secondo Unioncamere, in Italia stiamo perdendo 44 miliardi di euro perché non si trovano le persone giuste per le persone giuste”. È il monito di Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, intervenuto al panel ‘Domanda e offerta di lavoro, come farle incontrare’ che si è svolto nell’ambito del nuovo appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', al Palazzo dell'Informazione a Roma.