Fiat 600e, al via un maxi-roadshow per il modello più atteso

Un maxi roadshow da 127 tappe e oltre 20mila km da percorrere: è l'iniziativa con cui Fiat vuole fare conoscere agli italiani la nuova 600e, un'auto che - sotto il claim “The Italian Upgrade” - apre un nuovo capitolo della rinascita del marchio. La nuova Fiat 600 - sottolinea Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth per l’Europa - è "un'auto che nasce su una piattaforma condivisa, ma sulla quale a Torino abbiamo messo le mani: non è un semplice copia e incolla" realizzato utilizzando risorse del gruppo Stellantis "ma il frutto di un lavoro collettivo che ha impegnato 250 professionisti italiani con 1 milione di ore uomo 'torinesi' per renderla una 'Super B'".

Nelle parole di Thorel c'è il senso della scommessa che la nuova baby-crossover rappresenta per il marchio (che - ricorda il top manager - è al top delle vendite globali fra quelli del gruppo Stellantis). La nuova 600, aggiunge, va a inserirsi in un segmento - il B - "che è stato per decenni la nostra casa: in Europa abbiamo venduto 23 milioni di auto prima della fine della Punto e oggi ci sono 4 milioni di clienti potenziali". Il modello - spiegano in Fiat - nasce "replicando la ricetta della 500, con la collaborazione sull'asse Torino-Tichy", lo stabilimento polacco dove viene costruito anche il nuovo modello: in realtà c'è anche il contributo di altri marchi del gruppo a partire dalla piattaforma Stla Small derivata dalla Cmp dell'ex gruppo PSA, con batteria da 54 kWh per circa 400 chilometri d'autonomia (che salgono a circa 600 nel ciclo urbano) e motore elettrico anteriore da 156 CV.

Un debutto - quello della versione elettrica - che replica l'approccio già visto per altri modelli chiave del gruppo (a iniziare dalla nuova generazione di Peugeot 3008) che testimonia l'accelerazione di Stellantis sulla mobilità a zero emissioni, sancita dal piano strategico Dare Forward 2030. Per sfruttare al massimo gli incentivi in scadenza, il debutto della nuova 600e avviene in Germania dove la baby-crossover viene venduta con una formula senza acconto e rate da 299 euro, mentre in Francia si scende a 259 euro ma con acconto da 2500 euro. Quanto al nostro paese con il lancio di un modello così importante solo in versione elettrica, Fiat - spiega Thorel - conferma di "sentire una responsabilità sociale" e di lavorare per la diffusione di una mobilità davvero pulita e sostenibile. Ma per farlo "in un mercato come quello italiano dove le auto elettriche vendute sono una su venti" bisogna "anche essere accessibili". Di qui le offerte commerciali come la Fiat Go-Electric, che consente al cliente di scegliere l’elettrico 'senza pensieri' visto che prevede, oltre alle consuete opzioni di fine contratto, la possibilità di sostituire l’auto con una nuova Fiat ad ogni finestra annuale per rispondere alle diverse esigenze che si possono verificare durante il ciclo di vita del contratto. E sempre nel segno della 'peace of mind' - che si traduce in una notevole semplificazione produttiva e quindi in forti benefici per costruttori e consumatori - la Fiat 600 viene proposta praticamente in versione full optional, confermata dallo slogan 'Voi scegliete il colore, noi facciamo il resto'.

Al lancio la gamma della 600e prevede così due sole versioni disponibili: la top di gamma La Prima (a 40.950 euro) e la (600e)RED con listino chiavi in mano di 35.950 euro che diventano 29.950 grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione. Ma per la Red c'è anche una offerta con un tasso dal 3.99% e rata a partire da 199 euro al mese con Easy Wallbox inclusa e la possibilità, nel caso, dopo 12 mesi di passare ad una nuova Fiat.

Ma - vista la peculiarità del nostro mercato - come già visto con la 'cugina' Jeep Avenger, in Italia la nuova Fiat sarà disponibile a inizio 2024 anche in versione Mild Hybrid con una offerta di lancio da 19.950 euro in caso di finanziamento e rottamazione. Una prova di realismo che comunque consentirà di sostituire migliaia di vetture inquinanti con auto dalle emissioni bassissime.

Listino a parte, la 600e sembra avere tutte le carte per riconquistare gli automobilisti italiani. Lunga 4,17 metri, ma con uno spazio interno di livello superiore e un bagagliaio non enorme (360 litri ma con una forma regolare e ben sfruttabile), la baby-crossover non lesina sui richiami stilistici al passato recente - 500e - e lontano - la 600 originaria - trovando un compromesso personale e gradevole. Di buon livello le finiture con alcune soluzioni 'sfiziose' come i sedili color avorio realizzati in finta pelle e scritta Fiat ricamate in azzurro oppure la copertura magnetica 'stile tablet' che nasconde alla vista l’ampio vano ricavato alla base della plancia. Quanto ai comandi, quelli fisici sono pochi - a iniziare dai 4 pulsanti che comandano le marce - e ben accessibili: a tutto il resto provvedono lo schermo centrale da 10,3 pollici e il cruscotto digitale da 7 pollici, facile da leggere. Su strada, la versione elettrica conferma le qualità di un powertrain collaudato e in grado di dare anche un po' di soddisfazioni, soprattutto nello scatto da semaforo e in modalità Sport (che sfrutta tutti i 156 cv). Le opzioni Normal e Eco, invece, sono pensate per guidatori più 'tranquilli' e attenti all'autonomia, insomma, più vicini allo spirito della mobilità elettrica. Sempre buoni il confort acustico e la stabilità, mentre ad aumentare la sensazione di sicurezza provvedono idispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, affiancati da sistemi di Guida Assistita di Livello 2.

In Fiat sono convinti che tutte le qualità del nuovo modello abbiano bisogno di essere toccate con mano: di qui la complessa organizzazione del roadshow che prevede l'attività di 5 team che gestiranno gli eventi sul territorio in simultanea. Per ogni tappa - viste le numerosissime dichiarazioni di interesse raccolte in fase di prevendita - ci sarà una doppia sessione di appuntamenti dedicati “one to one”, una la mattina e l’altra il pomeriggio con i clienti che attendevano di vederla per finalizzarne l’acquisto.