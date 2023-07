Fieg, al via campagna su importanza lettura contro cattiva informazione

Al via la campagna di comunicazione sull’importanza della lettura e sulla necessità di privilegiare l’informazione attendibile e verificata dei giornali, cartacei e online, contro il fenomeno della cattiva informazione. Parte questa settimana l'iniziativa della Fieg, Federazione italiana editori giornali, elaborata da 24 consulting digital solution e patrocinata da Pubblicità progresso. La campagna, si legge in una nota, ''sarà ospitata da televisioni e radio, nazionali e locali, e dai più importanti siti web, ed evidenzia come la lettura, l’edicola e il giornale costituiscano un approdo sicuro nel mare tempestoso della cattiva informazione''.

“La campagna - sottolinea il rresidente Fieg Andrea Riffeser Monti - riguarda temi di assoluto rilievo sociale per i cittadini e per il loro diritto ad essere informati; la prima della Fieg che si avvale del patrocinio di Pubblicità Progresso con il coinvolgimento di televisioni, radio e web”.

Il consigliere e cofounder di 24 consulting che ha seguito e coordinato il progetto, Giovanni Barbesi, sottolinea che “il filmato, dal titolo 'L’Avventura', vuole portare l’attenzione anche dei più giovani (da qui il formato grafico scelto) sui pericoli di una cattiva informazione e sulle possibilità del lettore di averne una di livello qualitativamente elevato. Sia su carta che online“.