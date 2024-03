Fiere, a Piacenza lavori in corso per Pipeline & Gas Expo

Lavori in corso per la terza edizione del Pipeline & Gas Expo (PGE), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, ma anche di quelle idriche, in programma dal 29 al 31 Maggio 2024 negli spazi del Piacenza Expo. La tre giorni espositiva si svolgerà in contemporanea con una novità assoluta, la prima edizione della Cybsec Expo, appuntamento dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche.

Anche questa terza edizione Pipeline & Gas Expo, grazie alla sua innovativa formula espositiva anche a livello europeo, rappresenterà la sintesi ideale delle principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari.

Punto di partenza invece per questa prima edizione di Cybsec Expo, vera e propria novità nel panorama fieristico italiano, è il quadro di estrema attualità che emerge dall’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano e che impone una riflessione e un momento di confronto con gli interlocutori e i protagonisti della terza edizione del PGE. In sintesi, dal documento elaborato dal Politecnico di Milano si evince che, pur essendo la Cybersecurity la principale priorità di investimento nel digitale in Italia (il 61% delle imprese ha aumentato il budget per la sicurezza informatica) ciò non è ancora sufficiente, in quanto, viene destinato solo lo 0,10% del PIL in Cybersecurity, a fronte del 67% di imprese che hanno rilevato un aumento dei tentativi di attacchi informatici. Del resto, i numeri parlano chiaro: secondo il rapporto 'Threat Intelligence Report', elaborato dall’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, lo scorso anno sono stati registrati 2.209 casi tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy. Nello specifico, si sono verificati 1.635 attacchi (+32% rispetto ai 1.236 del 2022), 518 incidenti e 56 violazioni della privacy.

Confermata anche in questo doppio appuntamento la formula dei convegni e dei workshop, concepiti per mettere in stretta relazione collaborativa i due mondi. Le due fiere piacentine si porranno pertanto come centro ideale per il confronto e la discussione su temi tanto impattanti e sempre più di estrema attualità. Infatti, durante i numerosi incontri in programma a margine delle manifestazioni, si affronteranno da un lato le principali tematiche della filiera del mid-stream e delle reti distributive di 'Oil & Gas', dall’altro i temi più attuali in materia di cyber sicurezza, come ad esempio l’evoluzione normativa riguardante la protezione delle infrastrutture critiche, le direttive EU, lo stato dell’arte nel campo della sicurezza informatica, la certificazione dei prodotti ICT in ambito di cyber security.

Come sottolinea Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice delle manifestazioni: “La struttura delle manifestazioni di Mediapoint è concepita in maniera flessibile, per poter anticipare, rispondere e dare soluzioni innovative e di alto livello a tutte le problematiche emergenti che si affacciano sulla filiera di riferimento e, quello della sicurezza informatica è senz’altro un tema di stretta attualità per quanto riguarda appunto il mondo delle utilities". "Ecco perché - continua Potestà - abbiamo pensato a questo doppio appuntamento, per far dialogare due mondi strettamente connessi. Questa del resto è la nostra filosofia e i numeri ci stanno dando ragione, in quanto le adesioni ad entrambe le manifestazioni sono già ad oggi assai confortanti, anticipando anche un notevole afflusso di visitatori qualificati”.

Nella serata del 29 Maggio (giornata inaugurale della manifestazione) presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, è in calendario la cena di gala riservata ai partecipanti dei due eventi, serata che darà modo agli espositori di fare “networking” in un’atmosfera conviviale e rilassata".