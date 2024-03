Fiere, Zannini: "Cosmoprof riferimento per la cosmetica con oltre 3000 espositori da 69 Paesi"

“Cosmoprof è una piattaforma di riferimento dell’industria fieristica in ambito cosmetico con una forte connotazione internazionale: attendiamo visitatori da 150 Paesi, da tutto il mondo. Quest’anno registriamo 3012 espositori, il 35% in più di nuovi espositori rispetto al 2023. Sono 69 i Paesi presenti e per la prima volta ci saranno rappresentanti di Estonia Norvegia Isole del Pacifico Palestina e Singapore”. Lo ha detto Enrico Zannini direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof in occasione della Cosmoprof Worldwide Bologna 2024.