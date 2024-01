Fila Holdings, Todd Klein è il nuovo global brand president

Fila Holdings Corporation, la casa madre di Fila, marchio globale premium nel settore sportivo, con sede in Corea del Sud, ha annunciato oggi una nuova struttura di leadership nominando Todd Klein, attuale presidente di Fila Usa, nel nuovo ruolo di global brand president appena creato. Klein risponderà a Fila Holdings ed entrerà a far parte del consiglio di Fila Luxembourg, una sussidiaria interamente di proprietà di Fila Holdings che supervisiona il marchio Fila globalmente in tutti i mercati tranne la Cina, Hong Kong e Macao. Oltre alle sue attuali responsabilità, Klein assumerà il controllo delle operazioni complessive del marchio Fila, comprese le strategie globali di prodotto e marketing.

"Sono onorato ed entusiasta di assumere questo più ampio insieme di responsabilità all'interno del Gruppo Fila per guidare la nostra strategia affermando la posizione di Fila come marchio premium nello stile di vita sportivo, preservando la nostra preziosa eredità - commenta Todd Klein -. Cercheremo di fornire innovazioni rivoluzionarie e continueremo a investire in collaborazioni che ispireranno. Ci rivolgeremo ai consumatori con un tone of voice coerente su diverse piattaforme, sfruttando le loro opinioni e feedback per alimentare in modo mirato la creazione di nuovi prodotti".

Per questo nuovo ruolo, Klein è chiamato per la leadership visionaria, l’ampia esperienza nel settore e una comprensione profonda del marchio e dell'organizzazione Fila. Klein è entrato a far parte di Fila Usa come presidente a gennaio 2023 con oltre 30 anni di esperienza, sovraintendendo team diversificati in numerosi mercati e regioni. Il suo comprovato track record include l'introduzione di prodotti rivoluzionari come vice presidente di Advanced Concepts del Gruppo Adidas e la guida di una crescita sostenibile a doppia cifra dirigendo le divisioni di abbigliamento sportivo e calzature negli Stati Uniti e in Germania. Klein ha anche guidato con successo il rebranding di Reebok come global sports marketing director.

Questa nuova struttura segna una pietra miliare significativa nella storia di 113 anni di Fila. Nel 2022, Fila ha annunciato un piano quinquennale di strategia 'Winning together', per diventare il principale marchio autentico nel settore sportivo, ispirato allo stile, all'eleganza e alla passione della sua eredità italiana. L'introduzione del ruolo di global brand president mira a unificare ed elevare il marchio Fila a livello globale, promuovendo un'esperienza coerente e superiore per il consumatore e continuando ad investire nell'accelerazione dell'innovazione.

"In questo momento emozionante per la famiglia Fila - sottolinea Keun-Chang (Kevin) Yoon, ceo e presidente di Fila Holdings - mentre continuiamo a fare progressi nella nostra strategia globale quinquennale, avevamo bisogno di un leader per garantire una visione più nitida e coesa per Fila e per dirigere il marchio verso nuove vette. L'ampia esperienza nel settore e la profonda comprensione del marchio, delle operazioni, dei prodotti e dei servizi di Todd lo rendono la persona ideale per ricoprire questo ruolo vitale di global brand president".