Filatelia, Acampora: "Forte valenza simbolica per i francobolli dell'Italia del mare"

“Sono particolarmente onorato di prendere parte a questo momento celebrativo, che ritengo abbia una forte valenza simbolica, perché riconosce al mare una centralità nell’ossatura non solo economica ma anche sociale e culturale del nostro Paese". Lo ha affermato il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora che è intervenuto alla cerimonia ufficiale di presentazione ed emissione dei cinque francobolli ordinari dedicati all’Italia del mare, che si è svolta presso la sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"È importante continuare a lavorare tutti insieme, come stiamo facendo anche insieme al Governo, per restituire l’Italia alla sua natura di Nazione marittima e per farlo dobbiamo partire dalla consapevolezza che il mare è prima di tutto un’emozione in grado di unire, persone, popoli, territori, competenze” ha concluso.