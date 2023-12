Filippi: "Il piano di potenziamento riguarderà tutti i municipi, con particolare attenzione alle vie commerciali"

“Le attività di potenziamento delle utenze non domestiche non riguarderà solo il centro storico, ma sarà attivo in tutti i municipi, con riferimento prioritario alle vie commerciali presenti nei singoli municipi. E c’è attenzione a tutto il territorio. L’azienda sta continuando il percorso già iniziato questa estate, dando attuazione al piano delle foglie, quello del diserbo e alla presenza sempre più frequente del nostro personale in servizio nelle piazze e nei punti di attenzione”. Così Alessandro Filippi, Direttore Generale di AMA, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano operativo di AMA per le festività natalizie.