Financial Forum 2024, Gubian (Axiante): “Aiuto al cambiamento assumendoci i rischi”

"Il cambiamento è il punto in cui Axiante aiuta le aziende: aiutiamo il cambiamento dei processi digitali, facendolo nell'ottica del business partner e assumendoci i rischi, lavorando sui processi e sull'impatto lo delle persone prima ancora che sugli aspetti tecnologici. Ma anche condividendo gli stessi obiettivi del cliente". Sono queste le parole di Mirko Gubian, global demand senior manager & partner di Axiante, a margine del Financial Forum 2024, l'appuntamento italiano dell'innovazione nella finanza d'impresa, dedicato alla discussione sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.