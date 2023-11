Finanza, Fatali: “Promuovere e proteggere vita in tutte sue declinazioni”

“La mission di CEOforLIFE è la costruzione di sistemi che possano proteggere e promuovere la vita in tutte le sue diverse declinazioni, quindi, non potevamo che essere molto attivi anche su questa iniziativa di educazione finanziaria”. Così, Giordano Fatali, presidente CEOforLIFE, è intervenuto in occasione della tavola rotonda promossa in collaborazione con Alleanza Assicurazioni, che ha affrontato il tema dell'educazione finanziaria, fondamentale all'interno delle sei Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per promuovere una maggiore cultura finanziaria e assicurativa tesa a migliorare l'indipendenza finanziaria delle donne.