Finanza, Ghinfanti (Alleanza Assicurazioni): “Educazione finanziaria entra nelle scuole contro gap giovani”

“L’Index conferma anche quest'anno la fragilità in termini di educazione finanziaria di alcuni target, in particolare sui giovani. Quest'anno c'è un'importante novità: l'inserimento nelle scuole, per legge, dell'educazione finanziaria”. Lo afferma Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione Alleanza Assicurazioni - Generali, a margine della presentazione della terza edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.