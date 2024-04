Finanza, Scannapieco (Cdp): "Ottimi risultati, utile mai raggiunto in precedenza"

“I dati sono molto buoni, soprattutto perché a due anni dal lancio del piano industriale abbiamo raggiunto circa l’80%, in termini di risorse finanziarie date all'economia italiana e abbiamo già raggiunto ed ecceduto l'obiettivo in termini di investimenti, che si sono realizzati grazie al nostro intervento. Quindi 51 miliardi di finanziamento che hanno attivato oltre 133 miliardi di investimenti. Risultati finanziari molto buoni, con un utile mai raggiunto in precedenza”. Così, Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti, in occasione dell’evento di presentazione, tenutosi a Roma, dei risultati del 2023 e del bilancio del piano strategico 2022-24 della Cassa depositi e prestiti, una delle principali istituzioni finanziarie italiane, anche nota come cdp.