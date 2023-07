Alps Blockchain verso un aumento delle attività di mining

Alps Blockchain, azienda italiana tra le più attive sui mercati cripto, ingrana la quarta e si dirige verso un netto aumento delle attività di mining Bitcoin. Intenzioni confermate dall’ultimo accordo che l’impresa con sede a Trento ha siglato con Bitmain, società cinese specializzata in soluzioni tecniche per il mining. Da Pechino arriveranno diverse unità, necessarie per quadruplicare la produzione. L’avveniristico Antminer S19 XP- questo il nome del computer ordinato- si basa infatti sul nuovo algoritmo SHA256 e dispone di una potenza di calcolo pari a ben 140 TH/s.