Amazon regala NFT agli utenti Prime

Anche se il lungo inverno del settore fintech, in particolare degli NFT, sembra non avere fine, c’è chi scommette su un’evoluzione positiva del quadro. Tra questi c’è Amazon, leader globale dell’e-commerce, che prepara il lancio del suo marketplace NFT. Ma non è tutto: per convincere gli indecisi della bontà della sua offerta, la piattaforma ha deciso di regalare alcuni collezionabili agli utenti abbonati a Prime. Si tratta di skin speciali e personaggi esclusivi con cui giocare a Mojo Melee, NFL Rivals e molti altri titoli.