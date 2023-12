Balmain lancia la sua nuova collezione di sneakers NFT

La collaborazione tra Haute couture e network cripto affonda le sue radici nel tempo e i rapporti tra le due avanguardie sembrano approfondirsi sempre di più. È in questo quadro che si inserisce l’iniziativa promossa da Balmain, atelier famoso in tutto il mondo per i suoi prodotti di lusso, e Space Runners, impresa del settore fintech. Al centro dell’accordo, il lancio di una nuova collezione di sneakers NFT su Polygon. Per la personalizzazione dei collezionabili, i due partner hanno scelto il pennello di Ant Kai, un artista americano che ha già lavorato a questo tipo di progetti.