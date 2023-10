Binance, allarme dal Regno Unito

Momento di difficoltà per Binance, exchange leader globale del settore fintech, che, dopo l’indagine SEC negli Stati Uniti, è finito sotto la lente di ingrandimento delle autorità del Regno Unito. Alla piattaforma sarà vietata la diffusione di materiale pubblicitario sui principali mezzi di comunicazione. Rebuildingsociety.com, il partner scelto da Binance per l’operazione, non soddisfa infatti alcuni dei requisiti stabiliti dalla FSA, l’ente locale preposto alla vigilanza sui mercati finanziari.