Binance lancia il profumo CRYPTO

Uno strappo alle consuetudini e un’idea in grado di attivare nuove energie. È la ricetta su cui punta Binance, leader globale del settore fintech, con il lancio del suo nuovo profumo. CRYPTO è una fragranza dai sapori esotici che coniuga tradizione e novità. Si tratta di un regalo pensato per tutte le persone che ancora si sentono distanti dall’impresa DeFi. Ma non è tutto: l’operazione punta a rinnovare l’immagine del marchio, appannata dalla lunga controversia legale che l’oppone alle autorità statunitensi.