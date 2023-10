Bitget lancia il suo nuovo concorso di trading on chain

L’integrazione tra economia reale e finanza decentralizzata è uno degli obiettivi principali delle piattaforme del comparto fintech, a caccia della soluzione definitiva a una dura crisi che si protrae da più di un anno. È in questo quadro che si inserisce l’iniziativa di Bitget Wallet, che ha recentemente annunciato il lancio di NewDegen 2023, un nuovo concorso di trading on-chain con montepremi da 100.000 USDT. A ospitare l’iniziativa non sarà infatti Bitget in prima persona, ma il suo exchange decentralizzato.