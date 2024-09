Celestia, i risultati dell’ultimo round di finanziamento

Grande successo per la Celestia Foundation, che ha raccolto circa 100 milioni di dollari nell’ultimo round di finanziamento. La società, che opera nel settore fintech attraverso l’omonima rete blockchain, era a caccia del riscatto dopo le vicende degli ultimi mesi. Il suo token, Tia, infatti non si è ancora ripreso dagli attacchi degli speculatori, che avevano diminuito il suo valore in borsa del 54%. Una boccata d’ossigeno per l’azienda e i suoi dipendenti, cui ora spetta il compito di invertire la rotta.