Crack FTX, in California class action contro Binance

Il crack di FTX ha gettato molte ombre sull’impresa DeFi, ritenuta alla lunga poco sostenibile e pericolosa per gli investitori. Non è un caso che la caccia ai responsabili continui, in un duello senza esclusione di colpi tra i vertici della defunta piattaforma, Sam Bankman Fried in prima linea, e i molti utenti truffati. Stavolta è Binance a essere coinvolta, grazie a una class action intentata da un gruppo di cittadini dello Stato della California, che accusa l’exchange di aver giocato un ruolo da protagonista nel fallimento di FTX.