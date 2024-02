CZ, si allungano i tempi del processo per il fonatore di Binance

La controversia che oppone Changpeng Zhao alla giustizia statunitense sembra non avere fine. Il tribunale ha infatti recentemente annunciato il rinvio della sentenza, prevista per il 23 febbraio, al 30 aprile. Ancora ignoti i motivi del provvedimento, che rischia però di peggiorare ulteriormente i rapporti tra la corte e l’imputato. Il fondatore di Binance ha già versato 175 milioni di dollari di cauzione, 50 di multa e ha proposto, tramite i suoi legali, di cedere tutte le azioni della piattaforma in suo possesso.