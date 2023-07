Danimarca, stop alle banche che offrono servizi di trading cripto

Mancano pochi mesi all’entrata in vigore del MiCA, il nuovo regolamento europeo che disciplina criptovalute e borse digitali, riordinando una materia affrontata finora in ordine sparso dai paesi membri. C’è però chi si muove in controtendenza. Le autorità danesi hanno infatti recentemente imposto lo stop ai servizi di trading di Saxo Bank, uno degli istituti di credito più importanti del Paese. A nulla sono servite le proteste dell’azienda, che, a detta dei suoi vertici, impiegava gli strumenti della finanza decentralizzata ai fini di coprirsi dai rischi derivanti dalle attività tradizionali.