Dietrofront in Thailandia, via libera agli Etf

Solidi e affidabili, gli Etf Bitcoin possono rappresentare un punto di svolta per la comunità cripto. Lo hanno capito anche le autorità thailandesi, che sono tornate sui loro passi e hanno riaperto loro la porta. Si tratta di un via libera parziale, che impone dei vincoli alla circolazione dei nuovi titoli. In particolare, saranno autorizzati a detenere e a vendere Etf i possessori di grandi patrimoni e i gestori più blasonati. Un passo avanti che però esclude gli investitori retail, una forza che sarebbe inopportuno sottovalutare.