Ancorati alle valute tradizionali e quindi meno volatili, gli ETF potrebbero diventare il volano della ripresa per la finanza decentralizzata. I colossi del settore finanziario, come Blackrock, hanno fiutato l’affare e hanno contattato la SEC, l’autorità statunitense preposta alla regolamentazione delle borse valori. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è The Block di Franklin Templeton, fondo da 1500 miliardi di asset, pronto a fare la parte del leone e a spostare gli equilibri del settore