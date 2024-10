L’Irlanda si conferma all’avanguardia in materia di criptovalute. In una dichiarazione pubblica, il ministro delle finanze del Paese ha infatti annunciato una legge a tutela di investitori e piattaforme. Il provvedimento entrerà presto in vigore e sarà in linea con le misure adottate dall’Unione Europea negli ultimi mesi. La notizia ha incontrato il favore dei molti operatori del comparto che hanno scelto di stabilirsi sull’Isola, approfittando delle agevolazioni di natura fiscale.