Komainu sbarca negli Emirati

Grazie a un clima favorevole allo sviluppo e a una normativa crypto-friendly, gli Emirati Arabi Uniti si sono imposti come una delle realtà di riferimento per la comunità degli investitori e per le piattaforme. Lo sbarco di un pezzo del calibro di Komainu è una conferma in tal senso. La banca, che ha ottenuto di recente l'autorizzazione a operare sui mercati emiratini dalla locale autorità di vigilanza, nasce infatti da una joint venture tra Nomura, colosso nipponico degli investimenti, e Ledger, player di rilievo del settore fintech.