Da speranza a fardello: la parabola degli Etf spaventa la comunità cripto, che in questi strumenti aveva riposto grande fiducia. Stavolta le cattive notizie arrivano dal regolatore americano, che ha recentemente annunciato il rinvio dell’approvazione degli Etf di Invesco e Galaxy. Più si avvicinano le scadenze, come per il caso VanEck, e minori sono le probabilità che questi prodotti vedano la luce, con importanti ricadute sulle scelte degli investitori e sul settore fintech nel suo complesso.